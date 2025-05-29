Семеновский округ занял первое место в рейтинге муниципалитетов по развитию предпринимательства по итогам 2024 года

Семеновский муниципальный округ занял первое место в рейтинге эффективности работы муниципальных образований Нижегородской области по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в 2024 году.
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