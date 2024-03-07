Бойца «Азова» заочно осудили за приказ об обстреле домов из минометов

В Донецке суд заочно приговорил бойца украинского военизированного националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) капитана Никиту Надточия за приказ об обстреле жилых домов в Донецкой Народной Республике (ДНР) из минометов.
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