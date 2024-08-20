Байден: Харрис в случае победы на выборах «никогда не будет кланяться» Путину

Камала Харрис в случае победы на выборах главы Соединенных Штатов «никогда не будет кланяться» президенту Российской Федерации Владимиру Путину, как это якобы делает бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.
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