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Байден: Харрис в случае победы на выборах «никогда не будет кланяться» Путину

Байден: Харрис в случае победы на выборах «никогда не будет кланяться» Путину

Камала Харрис в случае победы на выборах главы Соединенных Штатов «никогда не будет кланяться» президенту Российской Федерации Владимиру Путину, как это якобы делает бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

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Комментарии
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Eduard
Байден сам кому кланяется Обаме?В рабской Америке роли прмееялись?
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14 час.

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