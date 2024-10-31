Расчет 152-мм пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» нанес огневое поражение живой силе ВСУ на позициях и в блиндаже на Донецком направлении

Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения координат цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.
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