Путин: если Россия не защитит себя, с ней никто не будет считаться AlexCoderПутин: если Россия не защитит себя, с ней никто не будет считаться AlexCoder Глава страны оценил происходящее в зоне боевых действий Президент России Владимир Путин высказался о том, что ждет Россию в случае неудачи в зоне спецоперации.