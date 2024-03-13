Путин: если Россия не защитит себя, с ней никто не будет считаться AlexCoderПутин: если Россия не защитит себя, с ней никто не будет считаться AlexCoder Глава страны оценил происходящее в зоне боевых действий Президент России Владимир Путин высказался о том, что ждет Россию в случае неудачи в зоне спецоперации.
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