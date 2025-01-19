Нетаньяху: прекращение огня в Газе не начнется без передачи списка заложников

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает корреспондент УтроNews. «Ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел оценку ситуации с безопасностью в связи с задержкой получения списка похищенных, которые, как ожидается, будут освобождены.