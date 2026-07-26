В Стамбуле запустят железнодорожную магистраль между двумя аэропортами

Основной турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines и российские авиакомпании выполняют до 90% рейсов в Новый аэропорт Стамбула (IST), тогда как лоукостер Pegasus Airlines и арабские бюджетные авиалинии базируются в аэропорту Сабиха Гёкчен (SAW).