В Стамбуле запустят железнодорожную магистраль между двумя аэропортами

Основной турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines и российские авиакомпании выполняют до 90% рейсов в Новый аэропорт Стамбула (IST), тогда как лоукостер Pegasus Airlines и арабские бюджетные авиалинии базируются в аэропорту Сабиха Гёкчен (SAW).
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