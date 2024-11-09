Владелец кроссовера Exeed VX выложит за его эксплуатацию в год больше 700 тысяч рублей

Интерес среди россиян к китайским автомобилям остается одним из самых высоких за последние годы. Маркетинговое агентство НАПИ решило подсчитать, во сколько выльется эксплуатация для среднестатистического гражданина нашей страны «топовой» версии «поднебесного» кроссовера Exeed VX President.