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Геннадий Орлов: «Не вижу у Аргентины выдающегося игрока, кроме Месси. Он их сила и слабость. Если его выключат из игры — что тогда?»

Геннадий Орлов: «Не вижу у Аргентины выдающегося игрока, кроме Месси. Он их сила и слабость. Если его выключат из игры — что тогда?»

Геннадий Орлов оценил шансы сборных Аргентины и Хорватии в рамках полуфинала ЧМ-2022. — Выход сборной Хорватии в полуфинал — абсолютно не сенсация.

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