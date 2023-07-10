Спички - не игрушка

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Гнилая изнанка ОБСЕ: шпионы, наводчики, контрабандисты

Гнилая изнанка ОБСЕ: шпионы, наводчики, контрабандисты

В Ванкувере на ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 5 июля была принята декларация, закрепляющая за Россией статус «спонсора террористической организации» из-за спонсирования ЧВК «Вагнер».

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Кремль заставлял с ними сотрудничать.
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13 час.
Владимир Алтайцев
нече му удивляться, это их работа.
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13 час.
Балу -
И что интересно: ОБСЕ - вроде как о проблемах Европы, а ПА прошла в Ванкувере... А почему не в Лэнгли?... Было бы правильнее...
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9 час.

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