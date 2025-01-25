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На Украине в ближайшие дни объявят об изменениях в призыве мужчин с 18 лет

На Украине в ближайшие дни объявят об изменениях в призыве мужчин с 18 лет

Украинские власти в ближайшие дни планируют объявить об изменениях в законодательстве о призыве мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, пишет «Политика Страны» со ссылкой на советника военного департамента Николая Щура.

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Eduard
Режим&quot;Комика-гомика &quot; пока не истркбит всех в угоду хозяев не успокоится!
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