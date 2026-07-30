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Алтайский край лидирует в Сибири по выращиванию арбузов и дынь

Алтайский край лидирует в Сибири по выращиванию арбузов и дынь

В 2026 году ожидается урожай в размере 6,7 тысячи тонн Алтайский край в 2026 году вновь станет лидером в Сибирском федеральном округе по выращиванию бахчевых культур: на полях региона собирают более 75% всего окружного урожая арбузов и дынь, сообщили в Россельхозбанке.

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