Алтайский край лидирует в Сибири по выращиванию арбузов и дынь

В 2026 году ожидается урожай в размере 6,7 тысячи тонн Алтайский край в 2026 году вновь станет лидером в Сибирском федеральном округе по выращиванию бахчевых культур: на полях региона собирают более 75% всего окружного урожая арбузов и дынь, сообщили в Россельхозбанке.