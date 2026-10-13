Никаких помпонов и крупных лого: какие шапки будут в тренде в этом сезоне

Время невыразительных и однообразных шапок-бини, которые надвигали до самых бровей, осталось в прошлом.
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