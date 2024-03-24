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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Кросби 14 сезонов с 70+ очками. Больше лишь у 6 игроков, лидер – Хоу (18)

Нападающий «Питтсбурга» забил и отдал три голевых паса в матче с «Колорадо» (4:5 ОТ). Теперь у него 73 (34+39) результативных действия в текущем сезоне.

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