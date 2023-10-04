Темнокожий британец пожаловался на россиян-расистов на популярном курорте Азии

Темнокожий британский турист пожаловался на россиян-расистов на Пхукете. Он рассказал, что в течение последних десяти лет часто бывал в Таиланде, поскольку оттуда родом его жена, и впервые за это время столкнулся с проявлением расизма не со стороны местных жителей, а со стороны россиян.