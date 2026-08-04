Патентный троллинг как злоупотребление исключительным правом: новый подход Суда по интеллектуальным правам

В моей более чем двадцатилетней судебной практике это первый случай, когда Суд по интеллектуальным правам не просто применил статью 10 ГК РФ к действиям обладателя товарных знаков, а прямо использовал в мотивировочной части судебного акта понятие «патентный троллинг», раскрыл его содержание и соотнес такую модель поведения с конкретными обстоятельствами деятельности правообладателя.