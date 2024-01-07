«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой негативно сказалась на творческой деятельности многих российских звезд, в том числе скандал затронул и поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова.
Филипп Киркоров впервые вышел на сцену после «голой» вечеринки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Борисов
А за боблом бедняга аж в Дубай рванул!Хотя жизни без своей страны не представляет!!!😅😂🤣
Ответить
16 час.
ИИ
Иван Иваныч
Вообще похрену,где там Филя отирается, после его фортелей пропали последние остатки интереса к этому "певцу". А Шуфутинскому пора подумать где и с кем выступать, чтобы самому не офоршмачиться.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии