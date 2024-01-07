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Филипп Киркоров впервые вышел на сцену после «голой» вечеринки

Филипп Киркоров впервые вышел на сцену после «голой» вечеринки

«Голая» вечеринка Насти Ивлеевой негативно сказалась на творческой деятельности многих российских звезд, в том числе скандал затронул и поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова.

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Комментарии
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Семен Борисов
А за боблом бедняга аж в Дубай рванул!Хотя жизни без своей страны не представляет!!!😅😂🤣
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16 час.
ИИ
Иван Иваныч
Вообще похрену,где там Филя отирается, после его фортелей пропали последние остатки интереса к этому &quot;певцу&quot;. А Шуфутинскому пора подумать где и с кем выступать, чтобы самому не офоршмачиться.
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12 час.

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