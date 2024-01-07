Филипп Киркоров впервые вышел на сцену после «голой» вечеринки

А за боблом бедняга аж в Дубай рванул!Хотя жизни без своей страны не представляет!!!😅😂🤣

ИИ

Иван Иваныч

Вообще похрену,где там Филя отирается, после его фортелей пропали последние остатки интереса к этому "певцу". А Шуфутинскому пора подумать где и с кем выступать, чтобы самому не офоршмачиться.