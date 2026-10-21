Польша приостановила предоставление Украине очередного пакета военной помощи из-за решения Львовского облсовета объявить 2027 год именем УПА (*террористическая организация, запрещенная в России) и гауптштурмфюрера СС* Шухевича* (в списке террористов и экстремистов).
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