Приложение Flashes, похожее на I*******m, стало доступно для бета-тестирования Незав...

Приложение Flashes, похожее на I*******m, стало доступно для бета-тестированияНезависимый разработчик создал на базе технологии, которая лежит в основе платформы Bluesky, приложение для обмена фотографиями под названием Flashes.
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