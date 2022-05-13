Кузьменко простился со СКА: «Незабываемые 4 года. Питер – мой маленький северный рай!»

Андрей Кузьменко опубликовал сообщение в связи с уходом из СКА. «Дорогие мои питерские болельщики! Подошел к концу мой игровой период в прекрасной команде СКА.

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