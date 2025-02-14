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Винник вернулся в Россию и поблагодарил Путина, Лаврова и Трампа

Винник вернулся в Россию и поблагодарил Путина, Лаврова и Трампа

В Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Его арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в США.

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