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Джейлен Браун: «Мы не были готовы играть без Эла Хорфорда и Маркуса Смарта»

Защитник «Бостона» Джейлен Браун после поражения от «Майами» в первом матче финальной серии Восточной конференции (107:118, 0-1) признался, что отсутствие Эла Хорфорда и Маркуса Смарта сказалось не игре команды.

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