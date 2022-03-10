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Историк сравнил новую политику Центробанка с изъятием валюты у населения в СССР

Историк сравнил новую политику Центробанка с изъятием валюты у населения в СССР

«Будут возрождены номенклатурные „кормушки“».Российский историк Павел Сюткин прокомментировал «Ридусу» новую валютную политику Центробанка России, согласно которой свободное хождение иностранной валюты в РФ фактически прекратилось с 9 марта.

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