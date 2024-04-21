РФ ждет реакции МИД Турции из-за сложностей транзита россиян в Латинскую Америку

Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что российские дипломаты ожидают от МИД Турции и руководства авиакомпании Turkish Airlines реакции на обращения в связи со сложностями с транзитом граждан России через Стамбул в страны Латинской Америки.
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