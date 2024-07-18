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Создано приложение для знакомства, проверяющее задолженности. Это «Спутник»

Создано приложение для знакомства, проверяющее задолженности. Это «Спутник»

Российские разработчики сделали «Спутник» — приложение, заодно проверяющее налоговые задолженности и непогашенные кредитыРазработчики из Мурманска анонсировали новое приложение для знакомств под названием «Спутник»: малого того, что партнеры подбираются вслепую, а анкеты анонимные — потенциальных «спутников» еще и проверяют на наличие налоговых задолженностей, алиментов и непогашенных кредитов.

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