SHOT: жена Петросяна снова накопила почти 126 тыс. долга за коммунальные услуги

У самого юмориста также наблюдаются финансовые трудности – он задолжал налоговой более 1 млн рублей.По информации телеграм-канала SHOT, у супруги юмориста Евгения Петросяна вновь возникли проблемы с оплатой коммунальных услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии