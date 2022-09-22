Закон, порядок, государство

677 подписчиков

Комплексная тренировка системы связи проведена в бригаде управления ВВО, дислоцированной в Республике Бурятия

Комплексная тренировка системы связи проведена в бригаде управления ВВО, дислоцированной в Республике Бурятия

В ходе мероприятия на специальных учебных местах связисты отрабатывали организацию радио- и радиорелейной связи, а также установку связи по кабельным линиям.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх