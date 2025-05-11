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Срок - три месяца. Дальше - исход СВО, так или иначе: Ультиматум для России

Срок - три месяца. Дальше - исход СВО, так или иначе: Ультиматум для России

Срок - три месяца. Дальше - исход СВО, так или иначе: ультиматум для России. Как сказал журналист Царьграда Сергей Латышев, если Москва уступит и заберёт на Украине без международного признания лишь то, что контролирует, то это будет один разговор.

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