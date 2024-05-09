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Военные новости ★ спецоперация

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ВСУ прокомментировали мобилизацию футболиста закарпатского клуба на фоне брони игроков других украинских команд

ВСУ прокомментировали мобилизацию футболиста закарпатского клуба на фоне брони игроков других украинских команд

Закарпатский ТЦК вчера утром мобилизовал футболиста из украинской команды «Хуст». Последний был одним из ключевых игроков, говорится в сообщении руководства закарпатского клуба.

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