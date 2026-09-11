Для узкого круга людей: эксперт Кусков рассказал, кому пригодится 5G

Запущенные коммерческие сети связи пятого поколения для большинства россиян окажутся ненужными. Такое заявил Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства в беседе с Zvezdanews .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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