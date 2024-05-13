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«Уже пройдено»: Шойгу сделал последнее заявление на посту министра обороны РФ

«Уже пройдено»: Шойгу сделал последнее заявление на посту министра обороны РФ

Занимавший должность министра обороны РФ Сергей Шойгу назначили секретарем Совета безопасности РФ. На заключительном собрании президента России Владимира Путина с бывшим составом правительства он сделал последнее заявление в качестве министра, видео опубликовал журналист Павел Зарубин.

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