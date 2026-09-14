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ЦБ увеличит лимит переводов между юрлицами через СБП

ЦБ увеличит лимит переводов между юрлицами через СБП

Сейчас максимальная сумма перевода для бизнеса через СБП ограничена 1 млн рублей, ЦБ предложил увеличить лимит до 30 млн рублей для ускорения расчетов.

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