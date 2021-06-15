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Парень не может поставить на место свою бывшую девушку

Парень не может поставить на место свою бывшую девушку

Три года назад я познакомилась с парнем. Он стал ухаживать, через два месяца мы начали встречаться.

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Ирина
Полная дурня.......................................................
Виктор
Парень молодец,а она полная дура!!!!
Vera Dobryagina
Ничего не поняла...Три года девушка вот так бодается с бывшей своего парня и его роднёй? А на фига? На что расчёт? Что в один прекрасный момент вдруг все прозреют, и поймут, какое сокровище рядом с их сыном - братом находится? Да не будет этого. Парень сам ничего не может, разобраться в своих отношениях не умеет, отстоять свой выбор не хочет. И зачем такое счастье? Вы в постоянном стрессе, каждый день ждёте подвоха, никакой поддержки не ощущаете. Бросьте вы это безнадёжное дело, научитесь сами себя уважать.
Валентина Важнайс
а я вообще её не понимаю:сама прочла его переписку с отцом,где обо всех женщинах отзываются,как о шлюхах и продолжает с ним жить?!Ведь ясно сказано ,что он на ней не жениться.Что он вместе с отцом всех кто спит с мужчинами до свадьбы называет -шлюхами.значит и о ней так же думает.Она и правда -дура...
Валентина Важнайс
ему просто нужна домработница:бесплатное проиготовление еды,стирка,уборка и секс
Виктория Смолкина
ты дура что ли? терпеть что об тебя в открытую вытирают ноги,любви -то нет? и зачем унижаться?
Анна Малинина
бросайте его!
Лариса Сергеевна
Не, ну они все правы. Она действительно глупая

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