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Представитель Батракова: «Без сомнения, вижу у Леши потенциал для попадания в претенденты на «Золотой мяч»

Представитель Батракова: «Без сомнения, вижу у Леши потенциал для попадания в претенденты на «Золотой мяч»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» и сборной России Алексея Батракова, оценил перспективы хавбека однажды попасть в список претендентов на «Золотой мяч».

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