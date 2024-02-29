Российские военные штурмом заняли опорные пункты ВСУ в районе Работино 

Минобороны РФ 29 февраля показало кадры штурмовых действий с участием военнослужащих гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
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