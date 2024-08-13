Узлипат Гасанова помогла собрать в школу 10 сирот из Кайтагского района

Депутат Народного собрания Республики Дагестан от партии "Единая Россия" Узлипат Хасанова провела благотворительную акцию "Собери ребенка в школу", направленную на поддержку детей-сирот из Кайтагского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии