Эксперт объяснил тактику действий российских войск в Херсонской области

Тактику российских войск на Андреево-Криворожском направлении сейчас можно охарактеризовать термином «активная оборона», при которой не существует статичной линии фронта, рассказал «Известиям» в четверг, 6 октября, военный эксперт Владислав Шурыгин.
Тактику российских войск на Андреево-Криворожском направлении сейчас можно охарактеризовать термином «активная оборона», при которой не существует статичной линии фронта, рассказал «Известиям» в четверг, 6 октября, военный эксперт Владислав Шурыгин.
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