Байден нашел «секретное оружие» из Британии для Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может воспользоваться позицией бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс в целях убеждения республиканцев в необходимости направить очередной пакет помощи Украине.
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