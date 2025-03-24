Политолог Родионов объяснил, кто и на сколько частей разделит Незалежную

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. Политолог Дмитрий Родионов поделился своим мнением о том, кто может претендовать на территории Украины и почему для России важно включить вопрос о судьбе исконно русских регионов Незалежной в повестку мирных переговоров.
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