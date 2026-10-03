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Царьград

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Reuters: В Иордании поймали хакера, взломавшего базу данных ФБР

Reuters: В Иордании поймали хакера, взломавшего базу данных ФБР

Reuters сообщает об аресте в Иордании члена группировки ShinyHunters. Саиф аль-Дин Хадер, находящийся под следствием, помогал взломать базы данных ФБР.

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