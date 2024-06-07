Путин заявил, что МРОТ должен достичь 35 тыс. рублей к 2030 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня, ФедералПресс. В России МРОТ будет привязан к медианной зарплате. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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