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Рязанским автомобилистам предложили присоединиться к ночным патрулям «ЛизыАлерт»

Рязанским автомобилистам предложили присоединиться к ночным патрулям «ЛизыАлерт»

Волонтёры будут патрулировать улицы города на автомобилях по ночам. В первую очередь их задача при встрече с одиноким человеком – понять, всё ли у него в порядке, при необходимости вызвать полицию или скорую помощь, связаться с родственниками.

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