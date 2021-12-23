Рязанским автомобилистам предложили присоединиться к ночным патрулям «ЛизыАлерт»

Волонтёры будут патрулировать улицы города на автомобилях по ночам. В первую очередь их задача при встрече с одиноким человеком – понять, всё ли у него в порядке, при необходимости вызвать полицию или скорую помощь, связаться с родственниками.
Волонтёры будут патрулировать улицы города на автомобилях по ночам. В первую очередь их задача при встрече с одиноким человеком – понять, всё ли у него в порядке, при необходимости вызвать полицию или скорую помощь, связаться с родственниками.
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