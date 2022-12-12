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Эти знаки зодиака в эпицентре опасности: в новогодние праздники россиян ждет ретроградный Меркурий

Непростой период продлится с 29 декабря этого года до 18 января следующего. Рассказываем, кому и какие сложности принесет это астрономическое явление.

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