Дмитрий Дибров объяснил, почему деньги у него не задерживаются

Дмитрий Дибров откровенно рассказал о своем отношении к деньгам и бизнесу. Телеведущий признался, что не чувствует в себе предпринимательской жилки и не умеет обращаться с финансами так, чтобы они надолго оставались в его распоряжении.
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