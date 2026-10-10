В Ростове после атаки БПЛА закрыли проезд по 1-й Луговой

Временные ограничения движения в Ростове-на-Дону действуют после атаки беспилотников 10 октября: закрыт проезд у дома № 44 по улице 1-я Луговая, а также остановлено движение по мосту через Дон возле улицы Всесоюзной на участке от пересечения с Портовой.