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Новости для Фанов

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Почему Ринго Старр считал Джорджа Харрисона одной из главных причин распада The Beatles

Почему Ринго Старр считал Джорджа Харрисона одной из главных причин распада The Beatles

Тема распада The Beatles продолжает будоражить умы даже спустя десятилетия после того, как четверо музыкантов перестали существовать как единое целое.

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