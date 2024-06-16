NYT узнала об опасениях США из-за поддержки России со стороны Китая

Global Look Press/Presidenza Del Consiglio/G7 Ital В администрации президента США Джо Байдена растет убежденность, что взгляды председателя Китая Си Цзиньпина на роль его страны в украинском конфликте изменились, и в дальнейшем Пекин будет сильнее поддерживать Москву.
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