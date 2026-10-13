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Аргументы недели

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Эфиопский блицкриг – будет ли вторжение в Эритрею

Эфиопский блицкриг – будет ли вторжение в Эритрею

Судя по поступающей из района боев в провинции Тыграй (мятежной провинции на севере Эфиопии) информации, эфиопская армия всего за три неполных недели боев, преодолев местами до 200 км по враждебной территории, взяла под контроль практически все стратегические точки в регионе и вышла на границы с Эритреей.

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