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«Лацио» дома проиграл «Фиорентине», в компенсированное время были удалены главные тренеры обеих команд

«Лацио» дома проиграл «Фиорентине», в компенсированное время были удалены главные тренеры обеих команд

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома проиграл «Фиорентине» со счетом 1:2.В матче 22-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома проиграл «Фиорентине» со счетом 1:2.

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