Сергунина: Более 200 компаний Москвы представили стройматериалы и инженерные системы за рубежом

Столичные производители строительных материалов и инженерных систем наращивают поставки своей продукции в дружественные страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки, а также партнерам в СНГ, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии